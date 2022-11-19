Во Владимирской области чиновница предложила «не гавкать» местным жителям

В поселке Сокол Владимирской области глава управления имуществом и землеустройством района заявила, что недовольные местные жители «гавкают», высказывая свое возмущение из-за постройки кладбища. Видео было опубликовано в Сети 18 ноября.

Очередное собрание в поселке было посвящено строительству нового кладбища в Соколе. Местные жители выступают против его появления, поскольку боятся заражения воды, которую набирают из колодцев.

На последней встрече с главой управления имуществом и землеустройством района обсуждался генплан застройки, в котором указано, что строительство нового объекта уже в процессе. На этом фоне между жителями и чиновницей произошел конфликт. По факту произошедшего будет проведена проверка.

В конце июля было возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из округов Оренбурга, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Сообщалось, что чиновник распорядился захоронить отходы под землей. Так он пытался создать видимость ликвидации незаконной свалки недалеко от жилого микрорайона.