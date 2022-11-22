«Известия» оценили новый фильм о Викторе Пелевине

«Известия» посмотрели новый документальный фильм Родиона Чепеля «Пелевин» до релиза и выяснили, почему о писателе известно так мало — и одновременно всё, что нужно.

Рассказать о Пелевине и понять его внутреннюю матрицу берутся знакомые: друзья детства, однокурсники по МИЭ (куда он поступил сразу после школы по настоянию отца и был ленинским стипендиатом, хотя учиться не особо хотел); приятели по Литинституту, который он довольно скоро забросил («ходил, но не за тем»); коллеги и единомышленники, работавшие с ним в толстых журналах и издательствах.

Вышел довольно честный портрет — невротика, интеллектуала, сноба, «типичного» представителя своего поколения — человека позднесоветской ментальности, эту ментальность ненавидящего.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

«…И пустота»: о чем говорится — и о чем умалчивается в новом фильме о Пелевине