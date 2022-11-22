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Сюжет:

Юрист рассказал о новых льготах для участвующих в СВО добровольцев

Юрист рассказал о статусе ветерана боевых действий у добровольцев, участвующих в спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий — этим в федеральном законодательстве устраняется пробел, рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

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«Многие россияне пошли защищать интересы нашего государства еще до объявления частичной мобилизации, вступив в добровольческие формирования. В те же батальоны, которые формировались в регионах. Добровольцы выполняют те же задачи, что и военнослужащие-контрактники или мобилизованные, но в законодательстве были пробелы, не все льготы и меры соцзащиты на них распространялись. Теперь добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки, которые есть у остальных военнослужащих и их родственников. Это справедливо. Добровольцы — это более патриотично настроенные люди, чем мобилизованные в своей массе. Ни они, ни их семьи не должны страдать из-за того, что оказались в рядах армии раньше, чем была объявлена частичная мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Согласно документу, ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в боях вместе с российской армией. Теперь бойцы, а также члены их семей, смогут пользоваться всеми установленными законом льготами и мерами социальной поддержки наряду с военнослужащими Вооружённых сил РФ и их родственниками.

В новом документе также сказано, что добровольцы, которые получили во время СВО тяжелые ранения, контузии или увечья смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Действие закона распространяется на добровольцев, которые выполняли задачи с 24 февраля этого года на территории Украины, ДНР и ЛНР, а с 30 сентября — на территории Запорожской и Херсонской областей России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий

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