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В РФ начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Несколько российских ритейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) Windows. Официально они предназначены только для тех, кто занимается сборкой компьютеров. «Известия» обнаружили такое ПО в DNS, «Cитилинке», на «Яндекс.Маркете» и Wildberries.

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«Приобретение подобных лицензий, если пользователь не сборщик ПК, формально нарушает разрешенные пределы использования и, по сути, не дает права устанавливать Windows или любой другой продукт Microsoft, поскольку использование ПО на основании подобной лицензии несет риски обвинения по ст. 146 УК («Нарушение авторских и смежных прав». — Ред.), — рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.

В магазине DNS по телефону заверили корреспондента «Известий», что не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже ПО. Так же ответили и в технической поддержке «Ситилинка». На Wildberries и «Яндекс.Маркете» операционную систему тоже можно положить в корзину и оплатить без каких-либо подтверждений.

«У такого ПО есть пометка в названии товара: OEM или OEI (Original Equipment Installer — версия Windows, предназначенная исключительно для предустановки на устройство). Также в характеристиках товара мы дополнительно прописываем, что это версия для сборщиков систем», — подчеркнули в пресс-службе «Ситилинка».

Правообладатель лицензии не обращался в Wildberries по поводу нарушения его прав, сказали в пресс-службе маркетплейса. Там добавили: если это произойдет, товары оперативно снимут с продажи.

Представители «Яндекс.Маркета» отказались от комментариев, в DNS не ответили на запрос «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Софт из избы: в РФ начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям

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