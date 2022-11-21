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Названо преимущество покупки меблированной квартиры в новостройке

Эксперт Шестаков: одно из преимуществ покупки меблированной квартиры в новостройке — профессиональная сборка мебели
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Преимущество покупки меблированной квартиры в новостройке — это не только сниженная стоимость комплекта мебели на 40–50% в сравнении с розничной ценой, но и гарантированное качество работ, а также профессиональная сборка мебели. Об этом рассказал «Известиям» 21 ноября гендиректор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

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«Покупатели имеют возможность приобрести квартиру с мебелью по сниженной цене, так еще и с продленной гарантией, что весьма выгодно для конечного потребителя», — уточнил он.

В то же время вице-президент блок создания проектов GloraX Павел Гаврилов отметил, что инициатива о продаже меблированного первичного жилья способна привлечь больше покупателей.

«Решение позволит включить опцию меблировки в ипотеку, а это удобно всем — и застройщикам, и клиентам, и производителям мебели. Однако, возникает ряд проблем. Например, срок использования мебели может быть короче, чем срок ипотечного кредита — такое возможно если покупатель захочет поменять мебель под изменившиеся нужды», — сказал он.

Кроме того, у банков могут быть более высокие ставки кредитования под залог мебели, ввиду меньшего срока использования и тем, что это уже не «недвижимое имущество», добавил эксперт. Однако поскольку стоимость мебели составляет не более 5% от общей стоимость квартиры в новостройке, то более высокими рисками для банков можно пренебречь, потому что 95% от стоимости залога всё же обеспечивается стоимостью квартиры, объяснил он.

«Что касается гарантиями перед покупателем — ответственность за качество меблировки ложится на застройщика, так как именно он заключает контракты с производителями мебели», — заключил Гаврилов.

Меблировка и чистовая отделка квартир в новостройках — инициатива АМДПР, которую ассоциация продвигает вот уже почти пять лет. Строительные компании постепенно ввели такую услугу и приступили к продаже полностью готовых к проживанию квартир. В этом году в Минстрое РФ поддержали инициативу о включении меблировки и чистовой отделки в стандарты строящегося жилья.

Замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин 21 ноября на совещании на площадке АМДПР заявил, что готовящийся Минстроем законопроект о продаже меблированного первичного жилья в ипотеку не предусматривает обязанности застройщиков обставлять квартиры мебелью, передает «РИА Новости». По его словам, окончательная редакция проекта еще не готова.

Еще 8 июля 2020 года сообщалось, что сенаторы направили письмо в Минпромторг, в котором предложили продавать с мебелью новые квартиры с отделкой.

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