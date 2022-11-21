Great Wall зарегистрировал в России марку Tank

Китайская компания Great Wall Motor зарегистрировала в РФ торговую марку GWM Tank и графическое решение логотипа. Об этом 21 ноября сообщил портал Drom.

Охранные документы на торговую марку и логотип выданы Роспатентом в первой половине ноября текущего года. Срок действия документов стандартный, 10 лет.

Бренд Tank, который принадлежит Great Wall Motor, локализован в Китае с 2020 года. В октябре текущего года в Great Wall Motor рассказали, что до конца 2022 года официально запустят в России Tank. Первыми на отечественном рынке станут внедорожники Tank 300 и Tank 500.

Tank 300 построен на рамном шасси, на котором выпускают внедорожник Haval H9. В Китае линейка силовых агрегатов Tank 300 включает бензиновые турбомоторы объемом 2 и 3 л мощностью 220 и 299 л.с. соответственно. Кроме того, предлагается гибридная модификация с двухлитровым бензиновым мотором, электромотором и литийионной батареей. Суммарная мощность такой версии составляет 420 л.с.

Tank 500 тоже рамная машина, выпускается с 2021 года. Она предлагается на домашнем рынке с бензиновым мотором мощностью 349 л.с. Гибридная версия внедорожника аналогична той, что применяется у Tank 300.

11 ноября стало известно, что неофициальные российские автодилеры стали предлагать новый внедорожник Tank 300, который еще не появился у официальных продавцов марки в РФ. Машина доступна с бензиновым двигателем мощностью 227 л.с., а просят за нее 5,7 млн рублей. Бензиновый двухлитровый мотор работает с восьмиступенчатым «автоматом». Такая связка позволяет разогнать внедорожник до 100 км/ч за 9,5 с. Официальная цена на модель в России до сих пор остается в секрете. Старт продаж планируется не раньше первой половины 2023 года. В Китае стоимость Tank 300 начинается от 175,8 тыс. юаней (около 1,5 млн рублей).