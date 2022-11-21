На юге Сербии введено чрезвычайное положение из-за осадков

Чрезвычайное положение введено в сербском округе Рашка на юге страны в связи с большим количеством осадков и угрозой наводнения. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил сербский телеканал RTS.

После дождя вышли из берегов реки Лим и Ибар. Армия и сотрудники ведомства по чрезвычайным ситуациям возводят песчаные валы на берегу Ибара в центре Рашки, уточняется в сообщении.

Уровень реки Ибар вырос на 66 см за ночь, вода продолжает подниматься.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал задействовать вооруженные силы страны в борьбе с наводнениями, произошедшими в некоторых районах республики. Военные сооружают песчаные валы на берегах рек, а также помогают эвакуировать людей из домов, находящихся под угрозой затопления.

Как отметил представитель штаба по чрезвычайным ситуациям Слободан Ристович, мешки с песком размещают в пяти населенных пунктах, где риск подтопления домов велик.

В середине августа в результате паводка в провинции Цинхай на северо-западе Китая погибло более 20 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Администрация провинции объявляла повышенный уровень реагирования и направляла в район происшествия более 2 тыс. человек — спасателей, врачей и полицейских, а также 160 транспортных средств.