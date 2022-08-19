Число жертв паводка на северо-западе Китая выросло до 18

Число погибших в результате паводка в провинции Цинхай на северо-западе Китая увеличилось до 18, еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом 19 августа сообщило Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло в уезде Датун, который подчиняется городу Синин — административному центру провинции.

По данным местных правоохранительных органов, за последние сутки удалось спасти 23 человека. Власти отметили, что, в зоне бедствия оказались свыше 6,2 тыс. жителей.

Накануне администрация провинции объявила повышенный уровень реагирования и направила в район происшествия более 2 тыс. человек — спасателей, врачей и полицейских, а также 160 транспортных средств. Всем пострадавшим оказали медпомощь.

В тот же день сообщалось, что вскоре под воздействием паводка окажутся острова под Хабаровском: Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. По этой причине жителям этих территорий порекомендовали позаботиться о сохранении своего имущества, убрать урожай и вывести ценные вещи.