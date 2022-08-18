МЧС просит хабаровских дачников скорее покинуть острова из-за паводка

Группы спасателей патрулируют островные территории под Хабаровском. Они проводят разъяснительную работу с владельцами садовых участков и просят побыстрее собрать урожай и покинуть острова.

ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону пишет, что по состоянию на утро 18 августа уровень Амура у Хабаровска составляет 411 см. За сутки он поднялся на 10 см. Гидрологи Дальневосточного УГМС прогнозируют, что в течение двух суток подъем составит 20–25 см. К 22–25 августа уровень Амура у Хабаровска может достигнуть отметок 450–500 см при значении неблагоприятного явления в 450 см, а опасного — в 600 см.

В первую очередь под воздействием паводка окажутся острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный, где расположены дачи. По этой причине уже сейчас жителям Хабаровска стоит позаботиться о сохранении своего имущества, убрать урожай, вывести ценные вещи, сказал замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко. По его словам, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ведут постоянный мониторинг изменений уровней воды рек в регионе.

В настоящее время гребень паводка проходит по территории ЕАО.

17 августа сообщалось, что в Амурской области стабилизируется паводковая обстановка, однако без транспортного сообщения по-прежнему остаются три села. Проезд отсутствует к поселку Маревый Тындинского округа, селу Ивановка Зейского района и селу Осежино Сковородинского района.