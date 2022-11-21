Пять домов признали аварийными на территории Саратова

В четырех поселках Саратова аварийными признали пять многоквартирных домов. Здания подлежат сносу.

Речь идет о домах, расположенных в поселках Зоринском, Расково, селе Михайловка и на хуторе Малая Скатовка. Они были построены с 1966 по 1984 год. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Дом в Михайловке является панельным, остальные построены из кирпича. Согласно распоряжению, подписанному главой города Ладой Мокроусовой, здания необходимо снести до 1 декабря 2024 года. В течение трех месяцев собственникам предписано переселиться из аварийных домов.

В начале ноября сообщалось, что Томская область получит почти 466 млн рублей на расселение бараков. Общий бюджет программы переселения превысил 2 млрд рублей.