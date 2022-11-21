Совладелец «Лукойла» разобрал самострой в центре Москвы

В центре Москвы совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов демонтировал незаконно построенную конструкцию на крыше дома 18 в Скатертном переулке. Об этом сообщили «РИА Недвижимость» в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости в понедельник, 21 ноября.

Уточняется, что до этого департамент городского имущества Москвы подал иск к Алекперову в связи со строительством без соответствующей документации на седьмом и восьмом этажах указанного дома.

«На заседании суда 16 ноября ответчик сообщил об устранении указанных нарушений. Суд объявил перерыв, чтобы Госинспекция по недвижимости смогла это проверить и подтвердить. На сегодняшний день все нарушения устранены», — сообщили в инспекции.

В связи с устранением нарушений иск к Алекперову будет отозван, отметили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

До этого, 26 сентября, в Мосжилинспекции напомнили о разрешенных вариантах перепланировок квартир. Там уточнили, что жителям Москвы требуется согласовывать перепланировки в квартирах при работе с несущими стенами или архитектурным обликом здания, а также при изменении площади санузла, ванной или кухни.

3 сентября владелица компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко рассказала «Известиям», что изучение поэтажного плана бюро технической инвентаризации (БТИ) и выписки из Росреестра об основных характеристиках квартиры помогут выявить незаконную перепланировку при покупке жилья.

Ранее, 24 июля член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала о штрафах за самострой на дачных участках. По закону, владелец такого строения обязан его снести и привести земельный участок в первоначальный вид. Если он этого не делает, ему грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей и уже судебное предписание снести постройку, предупредила юрист.