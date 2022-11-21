Авиасообщение возобновили между Дальним Востоком и севером КНР

Пассажирское авиасообщение возобновили между Дальним Востоком и Северо-Восточным Китаем. Хабаровск стал первым аэропортом, который встретил пассажиров из КНР за долгое время.

ИА EAOMedia со ссылкой на данные генконсульства РФ в Харбине пишет, что в аэропорт Харбина прибыл самолет авиакомпании «Аврора», на котором из Хабаровска прилетели 126 пассажиров.

Планируется, что авиаперевозчик будет выполнять по одному подобному рейсу в неделю. Рейс Владивосток – Шеньян заявлен на конец ноября. Однако билеты на него могут купить только граждане Китая.

Авиасообщение с Китаем прерывалось из-за ограничений по коронавирусу. После послаблений китайские авиакомпании возобновили и начали увеличивать число международных маршрутов.

Ранее, 15 ноября, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно сообщил, что Индонезия ждет возобновления авиасообщения с Россией. Обсуждался вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов.