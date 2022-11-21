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Эксперты спрогнозировали отрицательную динамику на российском рынке акций

Эксперт Ващенко: в понедельник и вторник будет преобладать отрицательная динамика на Московской бирже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На Московской бирже 21 и 22 ноября будет преобладать отрицательная динамика, предположил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. В то же время он рассказал «Известиям», что коррекция будет слабой, основные бумаги потеряют менее 3%.

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Эксперт назвал маловероятным проседание индекса Мосбиржи ниже 2150 пунктов. При этом он отметил небольшую активность игроков.

«Основным поводом к снижению (индекса. — Ред.) является снижение цены на нефть. Но этот тренд не выглядит сильным и устойчивым. Я полагаю, что вероятен скорый разворот и подъем цены на нефть выше $90 за баррель. В середине и конце недели возобновятся покупки на фондовом рынке, индекс Мосбиржи вернется в диапазон 2200–2250 или даже поднимется выше», — считает Ващенко.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин также отметил, что негативная динамика российского рынка акций в первую очередь может быть связана со слабостью сырьевых котировок.

«Снижение цен на нефть за четыре сессии составляет более 7%. При этом курс USD/RUB практически не изменился и остается в районе 60–61. Так как падение нефти не компенсируется ослаблением рубля, то формально страдает нефтегазовый сектор, составляющий основу индекса Мосбиржи», — рассказал он.

Карпунин добавил, что на рынке не наблюдается повышенной волатильности, и, наоборот, всю прошлую неделю амплитуда колебаний рынка РФ снижалась, обороты торгов сокращались.

«В среднесрочной перспективе важным драйвером для российского рынка акций станет дивидендный поток от российских нефтяников», — подытожил он.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Мосбиржи, на 12:44 мск 21 ноября индекс Мосбиржи упал на 1,49%, до 2173 пунктов, РТС — на 1,71%, до 1127.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что, по прогнозам крупных брокерских и кредитных организаций, к концу года индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2400–2425 пунктов. Некоторые из них не исключили увеличения до 2500 пунктов. Как объяснили «Известиями» эксперты, в первую очередь росту показателя поспособствует снижение накала на геополитической арене.

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