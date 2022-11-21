Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу прошел в Красногорске

Яркие костюмы, четкие движения и незабываемое танцевальное шоу. Подмосковье окутала атмосфера хореографического искусства. Красногорск принимает марафон акробатического рок-н-ролла, передает телеканал «Известия». В третий день соревнований выступали самые юные спортсмены. Артисты показали чувство ритма и слаженность движений. В соревнованиях участвует более 1,7 тыс. спортсменов. Площадка объединила молодые таланты из 31 субъекта России. В течение четырех дней участники разыгрывают 45 комплектов наград.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.