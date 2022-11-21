Завод «Балаковорезинотехника» стал одним из главных поставщиков АвтоВАЗа

Завод «Балаковорезинотехника» стал одним из основных поставщиков АвтоВАЗа, сообщила 21 ноября группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе отметили, что губернатор Самарской области Роман Бусаргин, посетив «Балаковорезинотехнику», рассказал, что это предприятие стало одним из основных поставщиков АвтоВАЗа.

«С августа этого года завод увеличил объемы выпуска продукции за счет большого потока заказов от АвтоВАЗа», — сообщил Роман Бусаргин, привело его слова издание «Регион 64».

В общей сложности предприятие производит более 3,5 тыс. изделий, среди которых сальники, патрубки, уплотнители, тормозные шланги и многое другое. По оценке «Балаковорезинотехники», сейчас производство поставляет АвтоВАЗу 100% ремней газораспределительного механизма (ГРМ).

«После введения санкций против РФ предприятие практически полностью перешло на работу с поставщиками из Китая. Все сложности с логистикой удалось преодолеть, и сейчас процесс отлажен», — сообщил губернатор Самарской области.

В настоящее время главная проблема «Балаковорезинотехники» заключается в нехватке кадров. Завод нуждается примерно в 200 рабочих, которых готов принять в любое время.

17 ноября глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что заводу поступило предложение от Ирана о сотрудничестве в деле производства автомобилей. Соколов отметил, что это не единственное предложение о сотрудничестве, которое предлагают дружественные России страны. Специалист в связи с этим отметил, что предприятие работает со всеми конструктивными предложениями, которые поступают.