В центре Грозного ликвидировали напавшего на сотрудника ГИБДД мужчину

Напавший с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного ликвидирован. Об этом сообщил 21 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступления и выясняют, были ли у нападавшего сообщники.

Три года назад полицейские в Грозном ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам ГИБДД.