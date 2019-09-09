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В Грозном ликвидировали напавшего на сотрудников ГИБДД мужчину

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Фото: ТАСС/Подгайко Антон
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Полицейские в Грозном ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявили в МВД Чечни.

По данным ведомства, нападение произошло в этот же день утром, около 8:30 по местному времени (совпадает с мск), на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города.

«Сотрудники УГИБДД МВД по Чеченской республике остановили автомашину марки Ford под управлением уроженца Надтеречного района Усмана Азиева, 2001 г.р. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Азиев был ликвидирован.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. На месте работают правоохранители.

1 июля помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по СМИ Ахмед Дудаев рассказал подробности нападения на пост полиции в чеченском селе Ачхой-Мартан. Неизвестный подошел к сотруднику ВОГОиП МВД РФ и нанес ему ножевое ранение, а затем бросил гранату. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Сотрудник МВД скончался от полученного ранения по дороге в госпиталь.

23 июня неизвестный мужчина в центре Грозного напал с ножом на полицейских, нанеся им ранения. Злоумышленник был убит ответным огнем. Оба сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы.

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