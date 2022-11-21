Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравления патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю дня рождения. Об этом 21 ноября говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. На посту предстоятеля Русской православной церкви Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества церкви и государства», — отметил глава государства.

Как подчеркнул Путин, пастырское слово патриарха служит объединению народа и поддерживает людей в пору испытаний.

Президент пожелал патриарху Кириллу здоровья, бодрости духа и долголетия.

6 ноября патриарх заявил, что опасности настоящего времени грозят России гибелью. По его словам, со стороны Запада народам России навязываются междоусобицы, целью которых является ослабление и России, и Белоруссии, и Украины.