Президент Севзапинвестпромбанка насмерть сбил пешехода в Подмосковье

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко на автомобиле Lexus насмерть сбил пешехода в подмосковном городе Одинцово. Инцидент произошел вечером 20 ноября.

По данным «Известий», 64-летний пешеход шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода Одинцовского городского округа. Возле жилого дома в квартале Звездочка его сбил Шевченко, находившийся за рулем Lexus RX350. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Шевченко занял должность президента Севзапинвестпромбанка летом 2022 года. Ранее он числился президентом Бинбанка и Роскосмосбанка, также возглавлял Балтийский банк.

Ранее в этот день сообщилось, что грузовик «КамАЗ» сбил на западе Москвы десятилетнюю девочку, ребенок скончался на месте ДТП. По факту аварии началась доследственная проверка, надзорное ведомство контролирует ее ход.