Сына экс-омбудсмена Павла Астахова приговорили к 3,5 года колонии

Антон Астахов, сын бывшего омбудсмена Павла Астахова, признан виновным по делу о крупном мошенничестве. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».

Астахова взяли под стражу в зале суда. Свою вину по делу об афере с кредитами НВКбанка в Саратове на 75 млн рублей он не признает.

По версии следствия, Астахов и его бывший деловой партнер незаконным путем установили контроль над одним предприятием.

Затем они оформили кредиты на данное предприятие и провели фиктивные сделки.