В Госдуме предложили ужесточить контроль на медспиртом для ветеринарии

Контроль за медицинским спиртом для ветеринарного применения предложили ужесточить. Поручения на эту тему содержатся в протоколе заседания экспертного совета нижней палаты по совершенствованию учета объема производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов, используемых не по назначению. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Среди предложенных мер — доначислять акцизы для нарушителей и проводить внеплановые проверки.

Проблема изготовления суррогата из ветеринарного спирта не решается с 1990-х. Как пояснили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий, медицинского спирта в России производится в несколько раз больше, чем требуется, и он не облагается акцизом.

Если производители заплатили бы сборы с произведенного с начала года сверх нужд медицины спирта, бюджет получил бы более 34 млрд рублей, подсчитали аналитики. Но есть и негативный момент: в результате может подорожать лечение животных.

Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков рассказал, что в 2021 году объемы произведенного лекарственного препарата «Этанол» превысили спрос со стороны граждан и медицинских организаций в 3,5 раза, а с начала 2022 года — уже в девять.

«Для чего заводы производят столько медицинского спирта, необъяснимо. И это объемы без учета фармацевтической субстанции, которая фактически представляет собой тот же самый спирт в канистрах. Ее производство в два раза превышает объемы выпускаемых медицинских препаратов», — пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Суррогат и копыта: ГД ужесточает контроль за оборотом спирта в ветеринарии