Учителя оценили идею передачи сельских школ в подчинение региональным властям

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому сельские школы можно будет передавать в подчинение региональным властям. Принять его собираются в ближайшее время, как минимум в первом чтении — до конца осенней сессии, узнали «Известия» 21 ноября.

Законопроект предусматривает передачу сельских школ и их полного финансирования на региональный уровень. Однако делать это предлагается не в обязательном порядке — субъектам РФ оставят право выбора: принимать на свой баланс школы или нет.

«Это серьезный инструмент поддержки. При этом регионам важно было не просто финансировать сельские школы, но и контролировать, насколько эффективно расходуются средства», — отметил и.о. вице-президента Российской академии образования, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.

Идею ликвидировать промежуточное звено — муниципальный орган власти — между региональной властью и школой очень полезной считает педагог московской школы «Интеллектуал» Всеволод Луховицкий.

«Сейчас учителя не понимают, кто и как финансирует муниципальные школы. С одной стороны, есть региональный подушевой норматив, в соответствии с которым школа получает деньги на фонд оплаты труда. С другой стороны, эти деньги приходят не прямо в школу, а в муниципалитет, и муниципальное начальство имеет возможности манипулировать этими деньгами», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги сверху: как помочь сельским школам