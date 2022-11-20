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Несколько человек пострадали в результате наезда авто на разделитель МКАД

Несколько человек пострадали в результате наезда авто на разделитель МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Легковой автомобиль протаранил разделительное ограждение на внутренней стороне 72-го км МКАД в районе съезда на Новокуркинское шоссе, сообщил столичный департамент транспорта вечером 20 ноября.

По нашим данным, в результате аварии предварительно пострадали три человека.

«На месте работают оперативные службы. Заняты две полосы из пяти», — говорится в сообщении Telegram-канала дептранса.

В районе ДТП движение затруднено, данный участок рекомендуется объезжать.

Несколькими днями ранее, 14 ноября, массовое ДТП на внутренней стороне МКАД в районе 41-го км перекрыло движение на трех полосах из пяти. Тогда на трассе столкнулись четыре автомобиля.

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