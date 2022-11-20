Несколько человек пострадали в результате наезда авто на разделитель МКАД
Легковой автомобиль протаранил разделительное ограждение на внутренней стороне 72-го км МКАД в районе съезда на Новокуркинское шоссе, сообщил столичный департамент транспорта вечером 20 ноября.
По нашим данным, в результате аварии предварительно пострадали три человека.
«На месте работают оперативные службы. Заняты две полосы из пяти», — говорится в сообщении Telegram-канала дептранса.
В районе ДТП движение затруднено, данный участок рекомендуется объезжать.
Несколькими днями ранее, 14 ноября, массовое ДТП на внутренней стороне МКАД в районе 41-го км перекрыло движение на трех полосах из пяти. Тогда на трассе столкнулись четыре автомобиля.