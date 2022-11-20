Криштиану Роналду и Лионель Месси приняли участие в рекламной фотосессии

Роналду и Месси наделали шума в день старта ЧМ по футболу. Давние противники вместе снялись для рекламы известного бренда, передает телеканал «Известия». На кадрах футболисты сидят за партией в шахматы. Болельщики ломают голову, есть ли скрытый смысл у фото. Означает ли это, что соперники встретятся в финале чемпионата мира по футболу? Кстати, бэкстейдж показал: на совместную съемку спортсмены не согласились. Футболистов после съемок объединили в фоторедакторе.

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