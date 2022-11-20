Жертв ДТП в России с каждым годом становится меньше

С каждым годом смертельных ДТП в России становится всё меньше, сообщает полиция. В 2012 году в авариях погибло почти 28 тыс. россиян, а в 2021-м — уже меньше 15 тыс. За девять лет количество получивших травмы в ДТП снизилось на 90 762 человека, передает телеканал «Известия». Снижению числа аварий с пострадавшими способствует развитие дорожной инфраструктуры и современных технологий.

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