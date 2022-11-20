Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана в Ташкенте. Ранее команды друг с другом не встречались, передает телеканал «Известия». В составе сборной России не сыграет Фёдор Чалов. У игрока выявили признаки вирусной инфекции. Нападающий уже покинул расположение команды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.