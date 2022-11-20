В Германии готовят план действий на случай прямого конфликта с Россией. Приказ о необходимости изменения стратегии бундесвера подписал главный инспектор немецких вооруженных сил Эберхард Цорн, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на этот документ из 68 страниц, который является конфиденциальным.

«Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия», — приводит издание выдержки из документа.

По мнению Цорна, РФ якобы представляет Германии угрозу на фоне текущей ситуации на Украине. Однако каких-либо доказательств «агрессивных планов» со стороны Москвы он не привел.

«Основой сдерживания [России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в документе.

Еще 21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию РФ.

До этого, 3 сентября, издание Junge Welt сообщило, что Германия фактически «находится в состоянии войны» с Россией, поставляя оружие Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в свою очередь, что НАТО, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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