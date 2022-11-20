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СМИ сообщили о подготовке Германией плана на случай прямого конфликта с РФ

Der Spiegel: Германия готовит план на случай прямого столкновения с Россией
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Imo
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В Германии готовят план действий на случай прямого конфликта с Россией. Приказ о необходимости изменения стратегии бундесвера подписал главный инспектор немецких вооруженных сил Эберхард Цорн, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на этот документ из 68 страниц, который является конфиденциальным.

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«Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия», — приводит издание выдержки из документа.

По мнению Цорна, РФ якобы представляет Германии угрозу на фоне текущей ситуации на Украине. Однако каких-либо доказательств «агрессивных планов» со стороны Москвы он не привел.

«Основой сдерживания [России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в документе.

Еще 21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию РФ.

До этого, 3 сентября, издание Junge Welt сообщило, что Германия фактически «находится в состоянии войны» с Россией, поставляя оружие Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в свою очередь, что НАТО, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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