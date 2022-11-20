В горящем складском здании в центре Москвы произошло обрушение

Обрушение на площади 500 кв. м произошло в горящем складском здании на Комсомольской площади в Москве. По данным «Известий», обрушились межэтажные перекрытия.

По последней информации, площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен третий уровень сложности из пяти.

По данным «Известий», пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. К тушению пожара привлекают пожарный поезд. Также решается вопрос о том, чтобы привлечь и авиацию.

Известно, что спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания, два человека остаются еще заблокированы.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что пожар в центре Москвы не влияет на дорожное движение. В пресс-службе РЖД также добавили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.