Дед Мороз отметил свой день рождения в Сочи

Дед Мороз в Сочи необычно отметил свой день рождения. Зимний волшебник окунулся в море и сам себе спел поздравительную песню. Холодная вода не испугала Деда Мороза, а только взбодрила, передает телеканал «Известия». Впереди у главного новогоднего героя много работы, так как предстоит доставлять подарки детям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.