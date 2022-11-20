Россияне начали массово дарить свое жилье

Помимо увеличения спроса на доверенности, в последнее время граждане также стали чаще обращаться к нотариусам по вопросам дарения. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

«В частности, речь идет о передаче недвижимости близким, например, супруге, детям и родителям», — уточнили там.

Также нотариусы фиксируют, что востребованным стало дарение по доверенности от иногородних совершеннолетних сыновей, получивших доли по сделкам с использованием маткапитала, добавили в пресс-службе.

Договор дарения — один из способов распорядиться имуществом (как в особых, срочных ситуациях, так и в обычной жизни). Важно сделать всё правильно, чтобы не пострадать самому, не подставить человека, которому делаешь подарок, и не подвергнуть сделку риску оспаривания, отметили нотариусы.

В августе юрист, президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин рассказывал, что потеря документов на квартиру может обернуться для владельца печальными последствиями, поскольку трудно будет доказать права на собственность, ситуацией могут воспользоваться мошенники.