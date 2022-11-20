Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Мир
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Происшествия
На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами
Мир
В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии
Мир
Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством
Армия
Майор медслужбы Беседин спасал раненых и подчиненных под огнем противника
Происшествия
Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Париже после митинга «желтых жилетов» госпитализировали 153 человека
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Общество
Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября
Происшествия
Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР

Россияне начали массово дарить свое жилье

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помимо увеличения спроса на доверенности, в последнее время граждане также стали чаще обращаться к нотариусам по вопросам дарения. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Век доли не видать: как будут бороться с «серыми» схемами в сфере недвижимости
В зоне риска находятся дольщики в десятках регионов РФ

«В частности, речь идет о передаче недвижимости близким, например, супруге, детям и родителям», — уточнили там.

Также нотариусы фиксируют, что востребованным стало дарение по доверенности от иногородних совершеннолетних сыновей, получивших доли по сделкам с использованием маткапитала, добавили в пресс-службе.

Договор дарения — один из способов распорядиться имуществом (как в особых, срочных ситуациях, так и в обычной жизни). Важно сделать всё правильно, чтобы не пострадать самому, не подставить человека, которому делаешь подарок, и не подвергнуть сделку риску оспаривания, отметили нотариусы.

В августе юрист, президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин рассказывал, что потеря документов на квартиру может обернуться для владельца печальными последствиями, поскольку трудно будет доказать права на собственность, ситуацией могут воспользоваться мошенники.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022