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Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за авиадебошира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за агрессивного пассажира на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 19 ноября.

По предварительным данным, во время полета находящийся на борту в нетрезвом состоянии мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал экипажу и провоцировал конфликт. При этом на замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал, а также наносил удары руками по борту воздушного судна.

Из-за действий мужчины было принято решение о вынужденной посадке самолета в городе Новосибирске. После приземления транспортные полицейские задержали и доставили авиадебошира в дежурную часть. Им оказался 38-летний житель Калининградской области.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»).

Кроме того, также решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности, предусмотренной пунктом «в» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте»).

В октябре следователи в Хабаровске передали в суд уголовное дело в отношении авиадебошира, который в июле 2022 года пытался сорвать полет из Москвы в Хабаровск.

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