Пьяный дебошир пытался открыть люк самолета во время полета из Москвы в Хабаровск

Следователи в Хабаровске передали в суд уголовное дело в отношении авиадебошира, который в июле 2022 года пытался сорвать полет из Москвы в Хабаровск. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России во вторник, 4 октября.

Отмечается, что 57-летний пассажир летел экономклассом в Хабаровск, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он громко ругался матом, оскорблял пассажиров и чуть не сорвал полет.

В СК рассказали, что обвиняемый попытался открыть люк самолета, находящегося в воздушном пространстве, чем создал угрозу безопасности полета, отмечает телеканал «360».

Успокоился буйный пассажир только перед посадкой в Хабаровске. Он был задержан сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ему грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы, или лишение свободы на срок от одного до двух лет.

3 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции задержали дебошира в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. Нарушителем порядка оказался 30-летний житель Кемеровской области. Во время полета он нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников, на замечания не реагировал. Сотрудникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижение по салону.

В сентябре пассажир самолета, который выполнял рейс по маршруту Пешевара (Пакистан) — Дубай, устроил скандал и разбил иллюминатор самолета, пишет НСН. Отмечается, что мужчина страдал нарушениями психики, во время полета начал колотить руками и ногами по соседним креслам, разбил стекло иллюминатора, чем вызвал панику на борту. Экипажу пришлось его обездвижить, чтобы успокоить.

Пассажир был снят с рейса и внесен в черный список Пакистанскими международными авиалиниями.

В июле пассажирский самолет рейса Москва — Ереван вынужден был экстренно приземлиться в Самаре из-за агрессивного поведения пассажира. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с другими пассажирами и нецензурно выражался, пишет RT.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении применяемых экипажами воздушных судов мер в отношении авиадебоширов. Согласно документу, команда и охрана судна имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, к лицам, создающим угрозу безопасности полета либо жизни и здоровью других людей, а также отказывающимся подчиняться командиру самолета, отмечает телеканал «Звезда». В частности, они могут применять «специальные средства сдерживания».