У 67-летней японской принцессы удалили опухоль в груди
Врачи провели операцию по удалению раковой опухоли груди у 67-летней японской принцессы Нобуко. Об этом 19 ноября сообщил телеканал NHK.
Операция прошла в одной из больниц Токио. По ее итогу врачи констатировали отсутствие метастаз и присвоили нулевую стадию болезни. Ожидается, что принцесса пробудет в больнице еще от семи до десяти дней.
15 ноября во время обследования у Нобуко был диагностирован рак правой молочной железы на ранней стадии. Вскоре она была госпитализирована.
Принцесса Нобуко является вдовой умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата почетного императора Японии Акихито. Она также приходится младшей сестрой экс-главе правительства страны Таро Асо.
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