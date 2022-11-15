У японской принцессы Нобуко диагностирован рак

Врачи диагностировали у 67-летней японской принцессы Нобуко рак груди на ранней стадии. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Kyodo.

По данным агентства, Нобуко госпитализируют, операция по удалению опухоли пройдет 19 ноября.

Принцесса Нобуко является вдовой умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата почетного императора Японии Акихито. Она также приходится младшей сестрой экс-главе правительства страны Таро Асо.

Ранее, 3 сентября, американская актриса и активистка Джейн Фонда сообщила, что ей поставили диагноз «неходжкинская лимфома» и она начала курс химиотерапии. Актриса поспешила успокоить подписчиков и подчеркнула, что это излечимый рак. По ее словам, 80% людей выживают.