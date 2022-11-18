Два человека погибли при падении башенного крана на стройке в Ростове-на-Дону

Два человека — крановщик и рабочий — погибли на строительной площадке в Ростове-на-Дону после падения башенного крана. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в пятницу, 18 ноября.

Инцидент произошел на Берберовской улице. Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают экстренные службы, причины падения крана выясняются.

1 ноября стало известно о приговоре суда в отношении машиниста башенного крана из Ижевска. Его признали виновным в гибели рабочего на стройке. Потерпевший упал с высоты 16-го этажа.

В июне на стройплощадке в Пензе упавший башенный кран насмерть придавил охранника. Конструкция не выдержала сильных порывов ветра и рухнула прямо на будку, где в это время находился мужчина.