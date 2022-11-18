Скончался лауреат «Грэмми» и Пулитцеровской премии композитор Нед Рорем

Лауреат «Грэмми» и Пулитцеровской премии американский композитор Нед Рорем умер в возрасте 99 лет. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила газета The New York Times.

Рорем скончался в своем доме в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. О его смерти рассказала племянница Мэри Маршалл, но причину кончины она не уточнила.

Нед Рорем приобрел известность за счет не только своих музыкальных композиций, но и дневников о музыке. Он получил Пулитцеровскую премию в 1976 году за музыку Air Music. В 1989 году стал обладателем премии «Грэмми» за оркестровую запись его симфонии String Symphony.