Tesla отзывает почти 30 тыс. машин из-за неисправности подушки безопасности

Tesla отзовет 29 348 машин Model X из-за неполадок в работе пассажирской подушки безопасности. Проблема вызвана некорректным срабатыванием аварийных систем во время дорожных происшествий на низкой скорости, передает телеканал «Известия». Ранее Tesla отозвала более тысячи авто из-за неисправности управления, которая привела к смертельной аварии в Китае. До этого автоконцерн отозвал более 40 тыс. машин из-за отказа усилителя рулевого управления.

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