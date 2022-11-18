В 2023 году выйдет фильм о летчике-герое Дамире Юсупове

Фильм о подвиге пилота Дамира Юсупова выйдет в 2023 году. Российского летчика в картине сыграет актер Егор Бероев. Ранее сам Юсупов называл его отличным кандидатом на главную роль в фильме. Лента будет называться «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сообщает телеканал «Известия». Именно этой фразой летчик указывал путь пассажирам. Напомним, 15 августа 2019 года у самолета во время взлета отказали оба двигателя. Пилоту «Уральских авиалиний» удалось посадить A321 на кукурузное поле. Благодаря Дамиру Юсупову все 233 человека, находившиеся на борту, выжили.

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