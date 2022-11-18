В Тамбовской области закроют сезон охоты на пернатую дичь

В Тамбовской области 20 ноября закрывают сезон охоты на пернатую дичь. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на Тамбовоблохотуправление.

«В течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении, необходимо предоставить сведения о добытых ресурсах и их количестве», — говорится в сообщении.

Сведения подаются по месту, где было выдано разрешение. Если этого не сделать, то можно потерять возможность охотиться на срок 1 год.

Ранее, 14 ноября, в Минприроды РФ сообщили, что в стране выросли запасы ресурсов животного мира в их общей стоимости. Если в 2020 году она составляла 299,15 млрд рублей, то в 2021 году она выросла до 303,29 млрд рублей.