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Минприроды оценило запасы ресурсов животного мира России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В России выросли запасы ресурсов животного мира в их общей стоимости. Если в 2020 году она составляла 299,15 млрд рублей, то в 2021 году она выросла до 303,29 млрд рублей. Об этом сообщили в Минприроды РФ в понедельник, 14 ноября.

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По данным ведомства, лидирующие позиции по сумме заняли лоси (91,7 млрд рублей), косули (48,5 млрд) и кабарги (38 млрд рублей).

Затем идут дикие северные олени, соболя, благородные олени и бурые медведи. Десятку замкнули снежные бараны, барсуки и туры.

При этом по поголовью лидируют такие виды, как соболь (1,6 млн), косуля (1,4 млн) и лось (1,2 млн). Меньше всего выявлено гибридов зубра с бизоном (0,2 тыс.) и муфлонов (0,3 тыс.).

В расчетах учитываются только лимитированные виды животных, добыча которых ограничена.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский отметил, что учет стоимости объектов животного мира необходим для оценки ситуации в индустрии.

«Дикие животные и охота — это серьезный, крупный бизнес во всем мире. Соответственно, считая запасы, мы должны понимать оборот в индустрии. А индустрия — в одежде, оружии, снаряжении, перемещении, транспорте и так далее. При наших территориях и наших возможностях это недооцененный потенциал развития производства», — отметил парламентарий в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что в России за последние 10 лет были приняты законы, регламентирующие охоту и наказывающие браконьерство вплоть до уголовной ответственности. Охрана животных усиливается, и добросовестные охотопользователи и охотники заинтересованы в увеличении поголовья. С этой целью значительные средства вкладываются в селекцию животных и их подкормку.

Ранее, 27 октября, охота на волков стартовала в районах Карелии после многочисленных обращений жителей о выходе хищников к населенным пунктам. По всей республике выдано более 500 разрешений на отстрел волков.

Обращения в минприроды о замеченных волках поступали из поселков Пяльма Пудожского района, Амбарный Лоухского района, Поросозеро Суоярвского района, со станции Шуйской Прионежского района, а также из ряда населенных пунктов Питкярантского и Пряжинского районов. Случаев нападения на людей не зафиксировано.

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