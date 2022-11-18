Три автомобиля столкнулись в Калуге

В Калуге на пересечении улиц Тульское шоссе и Энергетиков столкнулись три автомобиля. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 17 ноября, около 23:00 у дома № 1 на улице Энергетиков. Ехавший по Тульскому шоссе автомобиль Renault сделал на перекрестке разворот и столкнулся с грузовиком «ГАЗ Next», который двигался в попутном направлении. После этого в машины врезалась Lada, ехавшая в сторону улицы Генерала Попова.

О пострадавших не сообщается.

13 ноября на внешней стороне 69-го км МКАД столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.