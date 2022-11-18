Жителей Оренбургской области предупредили о ледяном дожде

Ледяной дождь ожидается на территории Оренбургской области в ближайшие сутки. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности.

Согласно прогнозам, температура будет колебаться от –3 до +2 градусов. Об этом сообщает 56orb.ru. В большинстве районов до конца суток 18 ноября пройдет мокрый снег, также вероятен ледяной дождь. В ночь на 19 ноября осадки продолжатся преимущественно в северных и восточных районах.

20 ноября осадки прекратятся, небольшой снег ожидается только в центральных районах. Температура воздуха опустится до –5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге в выходные. На погодные условия будет оказывать влияние южная периферия скандинавского антициклона.