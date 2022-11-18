Жителям Петербурга пообещали «слегка окрепшие» морозы в выходные

В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге морозы «слегка окрепнут». Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

На погоду будет оказывать влияние южная периферия скандинавского антициклона.

«При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, а температурные показатели останутся в зоне слабо отрицательных значений», — сообщил Леус.

Как уточняет ИА FlashNord, днем в субботу, 19 ноября, возможен слабый снег.

11 ноября главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что в течение первых 10 дней ноября солнце в Санкт-Петербурге не выходило ни разу — за последние 60 лет такая хмурая погода была зафиксирована в городе лишь дважды. По его словам, это было в 1984 и 1967 годах. В остальные годы в первой декаде ноября хоть один день, но светило солнце, добавил специалист.