На здании штаб-квартиры Twitter появилась оскорбительная бегущая строка

Оскорблять Илона Маска в Twitter больше нельзя, но хейтеры нашли выход. Ненавистники нового владельца компании сделали ход конем, передает телеканал «Известия». Неизвестные разместили свое мнение на здании штаб-квартиры соцсети. Бегущая строка гласит, что Маск — «мелкий расист», «величайший паразит», «бесполезный миллиардер». Бизнесмен вряд ли примет меры, ведь здание нельзя «удалить» или заблокировать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.