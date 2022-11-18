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В России появится китайский электроминивэн FAW Bestune NAT

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Фото: autohome.com.cn
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Один из официальных дилеров FAW открыл предзаказ на электрический минивэн Bestune NAT. Машина появится в России в середине декабря текущего года, сообщила 18 ноября «Российская газета».

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Переднеприводный электромобиль будет поставляться в одной комплектации Delight.

Bestune NAT оснащен электромотором на передней оси, который выдает 136 л.с. и 260 Нм. Машина снабжена литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором емкостью 55 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составит 419 км.

Дилер сообщил, что зарядка батареи на 80% от так называемого быстрого терминала займет полчаса. При этом у машины предусмотрена возможность быстрой замены разряженной батареи на другую, полностью заряженную. Такая процедура займет всего три минуты.

Предварительная стоимость электрического Bestune NAT составит 2,5 млн рублей.

16 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Китай стал рынком № 1 для большинства производителей электротранспорта. В Китае опубликовали данные о продажах электромобилей за октябрь 2022 года. Всего было продано 722 тыс. подключаемых легковых и коммерческих автомобилей. Продажи аккумуляторных машин составили 22% на рынке легковых автомобилей, а подключаемые гибриды заняли еще 9% доли таких машин. Доля в мировых продажах пассажирских электромобилей в Китае увеличилась с 26% (2015 год) до 48% (2021 год), а в первой половине 2022 года достигла 60%.

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