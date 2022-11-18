Evolute обнародовал цены на новый электрокроссовер i-JOY

Компания Evolute обнародовала характеристики и цену нового кроссовера i-JOY российского производства. Цена составит 3 490 000 рублей, но с учетом госсубсидии на модель машина обойдется в 2 565 000 рублей, сообщила 18 ноября в своем пресс-релизе компания «Моторинвест».

Электромобиль i-JOY снабжен одним электромотором мощностью 163 л.с. Максимальная скорость электрокара составит 155 км/час.

Емкости тяговой батареи 53кВт/ч хватит на то, чтобы проехать на одном заряде 407 км пути. Батареи располагаются в нижней части кузова.

У машины есть электронный селектор управления в виде поворотного переключателя на центральной консоли. Салон и рулевое колесо отделано натуральной кожей. Передние сиденья с подогревом. У машины есть круиз- и климат-контроль. Опционально можно заказать автономный отопитель салона.

На момент старта продаж машина будет выпускаться в одной богатой комплектации и четырех расцветках кузова: черный, красный, синий (все цвета металлики) и белый неметаллик.

Машина оснащена фронтальной камерой, которая отслеживает положение автомобиля в полосе и записывает изображение на бортовой видеорегистратор.



Гарантийный период составляет три года, или 100 тыс. км пробега.

15 ноября стало известно, что предприятие «Моторинвест», производящее в Липецкой области электромобили Evolute, по состоянию на 11 ноября текущего года выпустило более 380 электрокаров. Производственный план завода «Моторинвест» предусматривает выпуск в 2022 году 3 тыс. электромобилей. В 2023 году на предприятии планируют выпустить уже до 15 тыс. машин на электротяге.