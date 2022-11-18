Названы недостатки и преимущества внесенного в ГД законопроекта о майнинге

Внесенный в Госдуму законопроект о регулировании майнинга содержит ожидаемый пункт, связанный с совершением сделок по отчуждению криптовалюты, однако среди недостатков — запрет рекламы или предложения неограниченному кругу лиц цифровых валют. Об этом рассказал «Известиям» 18 ноября руководитель практики «Криптоактивы» юридической фирмы GR Management Ярослав Вирчик.

По его словам, предыдущий законопроект, как следует из отзывов комитета Госдумы по финансовому рынку, не устанавливал и не предусматривал механизма контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка. Кроме того, в документе отсутствовала информация об органах исполнительной власти, которые наделялись бы контрольными и надзорными полномочиями в вопросах майнинга.

«В новой версии законопроекта этих положений также не содержится и отсутствует какая-либо конкретика, что говорит о том, что основной законопроект, который исправит фрагментарность и недостаточность предыдущих нормативных актов в сфере регулирования оборота криптовалют и майнинга, еще не внесен и основные дискуссии между Минфином и ЦБ РФ впереди», — отметил эксперт.

Вирчик назвал интересным пункт о сделках по отчуждению криптовалюты, который особенно ожидаем для урегулирования проблем, связанных с санкционным давлением. Так, п. 3 ст. 14.1 законопроекта разрешает совершать сделки по отчуждению криптовалюты и возможность использования цифровых валют в соответствии с экспериментальным правовым режимом с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.

«Это означает огромный шаг для легализации трансграничных платежей и оплаты параллельного импорта, а также осуществления взаиморасчетов по иным поставкам в рамках внешней торговли в криптовалюте», — объяснил он.

К недостаткам и неясностям проекта эксперт причислил то, что законопроект запрещает рекламу или предложение неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров, работ, услуг в целях организации их выпуска и обращения.

«Какие последствия это влечет для криптосферы в общем? По сути, будет запрещено всё, что не связано с майнингом, а именно никто не должен будет знать, а тем более участвовать в новых криптопроектах или эйрдропах, о развитии криптовалютных сервисов не может быть и речи, а законность деятельности российских обменников попадает под вопрос», — уточнил он.

Законопроект легализует то, что уже существует и приносит прибыль частным и промышленным майнерам, заключил Вирчик.

Проект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу, был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно документу, его авторами выступили 16 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что его реализация позволит легально осуществлять майнинг, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней налоговых платежей.

Минфин в тот же день сообщил, что поддерживает законопроект.

Как рассказал «Известиями» 18 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, объем сумм, которые оборачиваются на майнинговом рынке в РФ, превышает триллионы рублей, а по некоторым данным, достигает 5 трлн рублей.

Ранее, 13 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Банку России, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты в России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах.