Житель Омска перевел телефонным мошенникам почти 1,6 млн рублей

В Омске проводится проверка по факту крупного телефонного мошенничества в отношении 51-летнего мужчины. Помощник машиниста лишился почти 1,6 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал, что якобы занимается выявлением работников, которые передают данные клиентов посторонним лицам. Для помощи в поимке злоумышленника звонивший предложил омичу выполнить ряд инструкций. Потерпевший оформил кредит и перечислил средства на «резервные счета». Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Еще одной жертвой злоумышленников стала 63-летняя женщина. Она перечислила мошенникам 800 тыс. рублей.

Всего за минувшие сутки полиция зарегистрировала 17 дистанционных преступлений.

16 ноября сообщалось о дистанционном мошенничестве в Ульяновске. Женщине поверила, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, и передала мошенникам 900 тыс. рублей.