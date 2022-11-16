Жительница Ульяновска отдала мошенникам 900 тыс. рублей

Жительница Ульяновска перевела мошенникам 900 тыс. рублей. Об этом в среду, 16 ноября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации правоохранителей, женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Звонившие убедили женщину, что для перекрытия платежа необходимо оформить заем такого же размера. Женщина взяла кредит на 900 тыс. рублей и перевела деньги мошенникам. После этого они перестали выходить на связь.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Омске 68-летняя лишилась 2,5 млн рублей из-за «ясновидящих». Женщина переживала гибель мужа и перечисляла лжецелителям средства на проведение различных сеансов.