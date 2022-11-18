Porsche на базе модели 911 сделала кроссовер

Компания Porsche выпустила полноприводный кроссовер, который сделан на основе купе модели 911. В результате получилась версия 911 Dakar, о чем 17 ноября сообщил портал Drom.

Версия 911 Dakar сделана по лекалам, которые применяются при производстве внедорожных универсалов, хетчбеков или минивэнов.

У машины пластиковые расширители колесных арок, накладки на пороги и бамперы из стойкого к механическому воздействию пластика. Дорожный просвет увеличен на 50 мм. Внедорожное купе снабдили специальными колесами для преодоления бездорожья. В машине есть два дополнительных предустановленных внедорожных режима для управления двигателем, трансмиссией и электронной подвеской автомобиля.

Двигатель Porsche 911 Dakar установлен от 911 Carrera GTS, это трехлитровый оппозитный мотор с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает мощность в 473 л.с. и работает с восьмиступенчатым «автоматом».

Разгон от 0 до 100 км/час занимает 3,2 с, максимальная скорость внедорожного купе ограничена на отметке 250 км/ч.

Компания предлагает Porsche 911 Dakar в комбинированной гоночной окраске с бортовым номером на кузове от цифры 1 до 999, по выбору, чтобы полностью передать образ настоящего болида для ралли-рейдов. Porsche 911 Dakar соберут тиражом 2500 экземпляров.

19 октября компания Porsche, которая входит в Volkswagen Group, решила вернуть своему знаменитому семейству 911 модификацию Carrera T, которая будет стоять между базовой версией Carrera и Carrera S. В машине стоит шестицилиндровый оппозитный мотор мощностью 385 л.с., который сочетается с семиступенчатой механикой. Опционально будет доступен восьмиступенчатый робот. Разгон до сотни занимает 4,5 с, максимальная скорость — 291 км/ч.